Einheitliche Einfriedungen Bürger fordert Hecken statt Kunststoff in Wachtberg

In den vergangenen Jahren seien zunehmend Einfriedungen errichtet worden, die nicht aus Pflanzen bestünden, so die Begründung in dem entsprechenden Bürgerantrag, der im Planungsausschuss diskutiert wurde. Dies gelte nicht nur für neue Gebiete, sondern auch für bestehende. „Dort werden häufig bestehende pflanzliche Einfriedungen (Hecken und Sträucher) gerodet und durch blickdichte Abgrenzungen ersetzt.“ Dabei handele es sich häufig um graue, nicht grüne, Kunststoff-Konstrukte. Diese verursachten nicht nur eine Menge Plastikmüll und verbrauchten in der Herstellung fossile Brennstoffe, sie verstärkten auch den Artenschwund, weil sie den Lebensraum von Insekten, Vögel und Kleintiere vernichteten, so die Argumente im Bürgerantrag.