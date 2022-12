Podcast von Jörg Schmidt : Bürgermeister aus Wachtberg startet Gemeinde-Podcast

Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) informiert nun mit einem monatlichen Podcast. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) informiert ab sofort monatlich per Podcast die Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Themen der Gemeinde. Und nimmt sich dafür Zeit.



Von Maximilian Mühlens

Barbara Schöneberger, Ulrich Wickert, Markus Lanz, Mats Hummels und viele weitere Promis, Politiker und Medien haben ihn: den eigenen Podcast. Sie alle nehmen sich Zeit, setzen sich vor ein Mikrofon und unterhalten sich mit einem Moderator über die Themen dieser Zeit. Neu in der Riege der Produzenten der abonnierbaren Audiofiles ist nun Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU).

Schmidt möchte mit dem neuen Angebot, das per Smartphone, Tablet-Computer oder Notebook abonniert werden kann, über Hintergründe und Themen aus dem Berkumer Rathaus informieren. Einmal im Monat soll ein neuer Podcast, der den Namen „Wachtberg von A-Z – Bürgermeister Schmidt informiert“ trägt, erscheinen. Die Produktion übernimmt die Firma Studio Venezia aus Bad Honnef. Die Rubriken wurden von Radio Bonn/Rhein-Sieg-Moderatorin Jasmin Lenz eingesprochen. Schmidt erklärt in seinem Podcast, dass er damit die „Informationsbeschaffung“ vereinfachen möchte, das Angebot soll zudem ein Service für die Bürger sein, erklärt er weiter.

Podcast wird mit moderner Technik aufgenommen

Aufgenommen wird der Podcast sowohl in Wachtberg als auch in Bad Honnef. Denn die moderne Technik erlaubt es, dass Schmidt in seinem Büro in Berkum sitzen kann, während Birgit Eschbach, Inhaberin von Studio Venezia, in ihrem Büro sitzt – es handelt sich sozusagen um ein digitales Podcast-Studio. „Wir haben dem Bürgermeister im Vorfeld die nötige Technik, wie zum Beispiel ein professionelles Mikrofon, zugeschickt“, so Eschbach. Die Gespräche mit seinen Gästen kann Schmidt in Berkum selbst aufnehmen. Auftraggeber für den Podcast sei die Gemeinde Wachtberg, nicht der Bürgermeister persönlich, wie Eschbach erklärte.

Erste Folge ist 55 Minuten lang

In der ersten rund 55 Minuten langen Folge stellt sich der Bürgermeister unter anderem vor und erzählt von seinem Werdegang. So erfährt der Zuhörer beispielsweise, dass Wachtberg für den Verwaltungschef „die Toskana des Rheinlands“ ist. Dass er damals sehr oft bei seiner Oma in Pech war und als Jugendlicher viel Zeit im Drachenfelser Ländchen verbracht habe – mit der Gemeinde sei er tief verwurzelt.

1990 sei er dann mit seiner Frau in das Haus der Oma gezogen, habe sich um die Oma gekümmert und gleichzeitig das Haus renoviert. Den Bürgermeister-Job bezeichnet er als „Traumjob“, und so richtig abschalten könne er nach einem anstrengenden Tag, wenn er an seinem Oldtimer schraube. Der stehe in einer gut ausgestatteten Garage mit Hebebühne und Werkstatt. Im Podcast verrät er allerdings nicht, um welchen Oldtimer es sich handelt.

Wachtberg soll eine Kinderfeuerwehr bekommen

Der erste Gast im Podcaststudio von Jörg Schmidt ist André Hahnenberg, Chef der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde. Auch er stellt sich vor und gibt Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit. Vor allem freut er sich über die neue moderne Technik, über die die Wehr verfüge. Darunter unter anderem fünf neue Fahrzeuge. Alleine in diesem Jahr habe die Feuerwehr bereits mehr als 170 Einsätze im Gemeindegebiet gehabt. Hahnenberg verrät dabei auch, dass es schon bald eine Kinderfeuerwehr in Wachtberg geben soll. Dafür werde er im kommenden Jahr das Konzept erarbeiten.