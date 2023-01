Besuch der Ortschaften : Bürgermeister von Wachtberg geht wieder auf Tour

Wachtberg Jörg Schmidt will erneut alle Ortsteile der Gemeinde Wachtberg besuchen und mit den Menschen vor Ort sprechen. Wer dringende Fragen an den Bürgermeister hat, sollte sich diese Termine schon mal notieren.

Der oberste Bürger der Gemeinde geht wieder auf Tour: Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) reist in diesem Jahr erneut durch die 16 Ortschaften im Ländchen, um dort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und über aktuelle Themen zu berichten. Damit will der CDU-Politiker an den Erfolg seiner letzten „Bürgermeister vor Ort“-Tour anschließen, die etwa ein Jahr zurückliegt. Am 31. Januar geht es in Werthhoven los, die Termine verteilen sich bis in den November über das Jahr.