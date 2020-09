Stichwahl in Wachtberg : Bürgermeisterin Renate Offergeld ist noch lange nicht amtsmüde

Wachtberg Wachtbergs Bürgermeisterin Renate Offergeld (SPD) hält alle Krisen in den zurückliegenden sechs Jahren für erfolgreich gemeistert. Für sie wird durch die abgelehnten Steuererhöhungen jährlich das Vermögen der Gemeinde minimiert.

Die Frage nach dem „Warum?“ war in den zurückliegenden Monaten die, die Bürgermeisterin Renate Offergeld (SPD) am häufigsten gestellt wurde. Warum um Himmels willen tut sie sich den Job mit fast 70 noch an? „Weil noch nicht alle Projekte gut zu Ende geführt sind“, sagt die Amtsinhaberin dazu. Die erneute Kandidatur sei für sie ein längerer Prozess gewesen, der Ende 2019 begann.

5098 Wachtberger haben bis Donnerstagmittag ihre Briefwahlunterlagen beantragt. „Das sind schon 250 mehr als bei der Wahl am 13. September“, sagte Gemeindesprecherin Margrit Märtens auf Anfrage. Die Wachtberger Verwaltung war schnell unterwegs. „Wir haben das Gros bereits am 16. September versendet“, erklärte Märtens. Noch bis Freitag, 18 Uhr, können die Unterlagen im Wahlamt im Rathaus, Rathausstraße 34, ausgefüllt oder mitgenommen werden. Wer nicht direkt sein Kreuzchen setzt, kann den Umschlag später in den Briefkasten am Rathaus werfen. „Wir berücksichtigen Eingänge bis Sonntag 16 Uhr“, so Märtens. es

Laut Offergeld lernt man jeden Tag im Amt dazu

Verwaltungserfahrung, so sagt sie, habe sie zwar in ihrem Vorleben als Mitarbeiterin im Ministerium gesammelt. Doch in der Natur des Bürgermeisteramts liege es, jeden Tag dazuzulernen. „Und ich würde nicht so kühn sein zu behaupten, dass ich alles kann“, meint die Villiperin. Was sie auch nicht muss, da die Gemeindeordnung ihr und ihren Kollegen dafür einen Beigeordneten an die Seite stellt. Was der allerdings nicht leisten kann, ist Offergeld zu mehr Ruhe zu verhelfen. In Ausschuss- und Ratssitzungen fühlt sie sich schnell angegriffen oder reagiert wie sie selbst sagt „mit ungeschickten Äußerungen“.