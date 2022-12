Erster digitaler Übersichtsanzeiger im linksrheinischen Kreis : Busse in Wachtberg übermitteln GPS-Daten an neue Anzeigetafel

Freuen sich über die neue Anzeige: Marcel Frank (v.l., RVK), Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt, Tim Hahlen (Rhein-Sieg-Kreis), Norbert Reinkober (NVR), Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian, Mobilitätsmanagerin Vanessa Beyer und Frank Velte (RVK). Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Berkum Die dynamische Fahrgastinformation erleichtert an Bushaltestellen die Information zu den nächsten Abfahrten. Am Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum wurde nun eine ganz besondere Anzeige in Betrieb genommen.



Sie ist groß, hat einen hochformatigen 46-Zoll-Monitor und bietet den Wachtbergern am Einkaufszentrum (EKZ) nun jede Menge Informationen, zumindest denjenigen, die mit Bus oder auch einem Leihrad unterwegs sind: eine neue digitale Übersichtsanzeige an der Haltestelle Berkum Einkaufszentrum (EKZ). Diese liefere nun „transparente, schnelle und barrierefreie Fahrgastinformationen“, wie die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) mitteilt. Bei einem Ortstermin stellten am Mittwoch die beteiligten Akteure das Projekt vor.

Dynamische Fahrgastinformation wird seit Mai 2022 verbaut

Stark frequentierte Haltestellen sind bereits mit Anzeigern ausgestattet, die über die dynamische Fahrgastinformation (DFI) verfügen. Seit Mai 2022 werden diese im Kreis sukzessive verbaut. Mithilfe dieser Anzeiger können sich die Fahrgäste über die nächsten Abfahrtzeiten der an der Haltestelle verkehrenden Linien informieren.

Im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis wurde das Projekt bislang mit digitalen Fahrplananzeigern im Format von Haltestellenmasten mit zwei- oder vierzeiligen Displays umgesetzt oder findet sich noch in der Umsetzung. Vorgesehen sei das System an insgesamt 73 stark frequentierten Haltestellen in Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg.

Betrieben werden die Anzeigen von einer Batterie, die rund acht Jahre lang halten soll sowie von einem Solarpanel. In Wachtberg soll es die DFI an 24 Haltestellen (inklusive der Übersichtsanzeige) geben, teils sind sie schon verbaut. In Rheinbach soll es 20, in Meckenheim 17, in Bornheim 28, in Alfter 29 und in Swisttal 22 geben.

Busse senden permanent GPS-Signal

Eine High-End-Lösung stellen aber die Übersichtsanzeiger dar, die ebenfalls über die DFI verfügen und im Design der NRW-Mobilstation gehalten sind. Die erste Anlage dieser Art steht nun in Wachtberg. Weitere sollen in Meckenheim und in Rheinbach an den Bahnhöfen entstehen sowie an anderen Knotenpunkten im Kreisgebiet.

Der Clou: Alle Busse, die in Wachtberg verkehren, übermitteln GPS-Daten. Diese Daten kann die Anlage verarbeiten und zeigt den wartenden Fahrgästen etwaige Fahrplanabweichungen und Betriebsstörungen an, aber natürlich auch in wie vielen Minuten der nächste Bus kommt.

„Die Anzeige ist sehr genau“, so RVK-Geschäftsführer Marcel Frank. Ein erster Praxistest bestätigte dies. Über einen Knopf wird an der Anlage auch die „Push to talk“-Funktion angeboten. Dadurch werden die Informationen der Anlage vorgelesen, wodurch sie auch barrierefrei ist. Doch es werden nicht nur Infos zu den nächsten Bussen bereitgestellt, sondern auch ein Lageplan. Der zeigt die Umgebung der Station und verrät, wo sich was befindet. Beispielsweise wo Leihräder stehen, wo ein Elektro-Auto aufgeladen werden kann oder wo sich eine Haltestelle befindet.

Außerdem gibt es ein großes Display, das mit Informationen zum ÖPNV bespielt werden kann. Kommerzielle Werbung ist allerdings nicht möglich. Denkbar wären aber beispielsweise Infos zu Tickets. Eine Einbindung in den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sei noch nicht möglich, sodass noch keine Warnungen an die Bevölkerung weitergegeben werden können.

Werbe-Displays, die es in der Bonner Innenstadt gibt, können das bereits. Christian Christ von der RVK und Mitglied des Projektteams will eine solche zukünftige Einbindung allerdings prüfen. Das Projekt wird von der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) bis zu 90 Prozent gefördert, im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis betrage das Volumen rund 1,25 Millionen Euro.

Angebot soll sich „spinnennetzartig“ ausbreiten

„Ich freue mich, dass der erste digitale Übersichtsanzeiger im linksrheinischen Kreisgebiet in Wachtberg steht“, so Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU). Das Angebot an Informationen für die Fahrgäste bezeichnete er als „sensationell“, er hoffe, dass sich das Angebot „spinnennetzartig“ ausbreite.