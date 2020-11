Koalition steht : CDU und Grüne arbeiten in Wachtberg zusammen

Wachtberg Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Wachtberg gibt es einen Koalitionsvertrag. Grüne und CDU entscheiden sich jeweils einstimmig für eine Zusammenarbeit. Die Details sollen an diesem Dienstag auf einer Pressekonferenz folgen.

CDU und Grüne wollen in den kommenden fünf Jahren im Rat eng zusammenarbeiten. Das teilte CDU-Fraktionssprecher Jürgen Kleikamp auch im Namen der Grünen am Montagabend mit. Damit steht zwei Tage vor der konstituierenden Ratssitzung die erste Koalition mit Vertrag in der 51-jährigen Geschichte der Gemeinde.

Details des Papiers wollen die Fraktionsvorsitzenden raktionsvorsitzenden Oliver Henkel (Grüne) und Christoph Fiévet (CDU) am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz vorstellen. „Dieser Vertrag hat bereits die Zustimmung in der Mitgliederversammlung der Grünen und in der Fraktionssitzung der CDU erhalten“, so Kleikamp. In beiden Gremien sei das Votum einstimmig erfolgt.