Premiere im Kellertheater Chateau Pech in Wachtberg zeigt „Verzwickte Lügen“

Wachtberg · Wenn ein Doppelleben auf einmal aufzufliegen droht, dann kann es verschlungen und witzig werden. So auch in Clive Extons Stück „Verzwickte Lügen“, das am Sonntag im Kellertheater Chateau Pech Premiere feiert.

20.09.2024 , 15:52 Uhr

Roy Lewis (Christian Staak) und Rose Fazackerley (Theresa Mertes) verstricken sich in „Verzwickte Lügen“. Foto: Axel Vogel

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg