Chorzusammenschluss für Adventskonzert : Chöre Eintracht Adendorf und Volmershoven-Heidgen singen zusammen

Adventskonzert

Das Adventskonzert der Eintracht Adendorf und der Chorgemeinschaft Volmershoven-Heidgen findet am 26. November in der Pfarrkirche Sankt Maria Rosenkranzkönigin in Berkum, Am Bollwerk 5, um 17 Uhr statt. Karten erhält man zum Preis von 10 Euro und ermäßigt für Kinder und Studierende für sechs Euro im Rathaus Berkum oder bei den Sängerinnen und Sängern sowie per Telefon bei Marlies Frech unter 01577/277 27 30 oder per E-Mail an eintracht-adendorf@web.de. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Kirche aus Energiespargründen zurzeit nicht geheizt werden und empfehlen warme Kleidung.