„Eintracht“ Adendorf nach 114 Jahren aufgelöst Wie es um die Chöre in Wachtberg und Bonn bestellt ist

Gemeinsames Singen hatte in Adendorf schon immer Tradition. Meist wurde in der sogenannten Erdstube, in den sich die Töpferscheiben drehten und die Werkstücke bemalt wurden, gesungen. 1910 schlossen sich – wie es in der Chronik heißt – „sangesfreudige Männer“ neben dem schon bestehenden Kirchenchor zu einem Männergesangverein zusammen. Erster Präsident wurde Wienand Corzelius, erster Chorleiter Josef Corzelius. Im September 2008 wurde der Männergesangverein in einen Gesangverein umgewandelt, der von nun an als gemischter Chor agierte.