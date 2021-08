Wachtbergerin startet Kita-Taschenaktion für Flutopfer : Colör-Frontfrau designt Brotdosen

Wachtberg-Villip Die Villiperin Gabi Höhne hat sich nach den Ferienfreizeiten für Flutopfer etwas Neues ausgedacht. Nun gibt es selbst entworfene Kita-Taschen für die Kinder an der Ahr. Auch die Kölner Band Colör unterstützt die Aktion.

Wer Gabi Höhne schon einmal in Aktion erlebt hat, ahnt: Wenn sie an etwas Gefallen gefunden hat, bleibt sie dran. So hatte die Villiperin, wie berichtet, mit Unterstützung der Schützen und Norbert Schulten vom Jugendförderverein eine Ferienbetreuung für Flutopfer angeboten. Dank Spenden von GA-Lesern und anderen sogar länger als eigentlich gedacht. „Wir planen inzwischen eine dritte Woche in den Herbstferien und es liegen uns jetzt schon wieder 18 Anmeldungen vor“, teilte die Villiperin nun mit. Weitere von der Flut betroffene Kinder seien willkommen.