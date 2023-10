Flüchtlinge in Wachtberg Container-Unterkunft in Villip bekommt einen Garten

Weil in Wachtberg Wohnraum für Flüchtlinge fehlte und die vorhandenen Unterkünfte belegt waren, musste die Gemeinde im vergangenen Jahr an drei verschiedenen Orten Wohncontainer aufstellen. An der Alten Schule in Berkum sind zwölf Wohn- und zwei Sanitärcontainer ausgebaut, die die Gemeinde gemietet hat. Sie bieten Platz für 24 Personen. Die zweite Einrichtung am Gereonshof in Berkum ist für 34 Menschen ausgelegt.