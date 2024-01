Notdürftig geflickt Darum ist der Gehweg an der Konrad-Adenauer-Straße eine Stolperfalle

Im Zuge der geplanten Bushaltestellenverlegung werde man auch den Gehweg erneuern, sagt Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian. Bis zur Einmündung Im Bungert aber wird die Maßnahme nicht gehen. Start, so Christian, ist vor der Hausnummer 50 – also zwischen VR-Bank und Apotheke. Schluss ist dann kurz vor der heutigen Haltestelle in der Mitte der Einfahrt hinter der Hausnummer 46. Das entspricht einer Länge von rund 50 Metern, stellt der Beigeordnete fest. Auf diesem Teilstück, auf dem wegen der Verlegung des Busstopps gearbeitet wird, schaffe man einen „Gehweg aus einem Guss“. Der Rest aber werde nicht berücksichtigt. Die Maßnahme startet voraussichtlich in ein paar Wochen, ist alles fertig, befindet sich die Haltestelle dann in Höhe der Apotheke, so die Ankündigung.