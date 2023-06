Verkehr in Wachtberg Darum muss die Gemeinde Wachtberg jetzt etwas gegen Lärm tun

Die Zahl der Menschen, die in Wachtberg von Straßenlärm betroffen sind, ist stark gestiegen. Hintergrund ist nicht, dass so viel mehr Verkehr durch die Gemeinde donnert, sondern eine veränderte Berechnung im Vergleich zu den Lärmkarten von 2018. Das Ergebnis ist, dass die Gemeinde jetzt einen Lärmaktionsplan erstellen muss, wie aus der Vorlage für die Ratssitzung am 20. Juni hervorgeht, die bereits im Umweltausschuss auf der Tagesordnung stand.