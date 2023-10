Kultur in Wachtberg Das erwartet die Besucher im Drehwerk

Die wilden Partys im Freundeskreis sind zum Kaffeekränzchen geschrumpft, die Kinder reden vom Ausziehen, und der Gatte hat sich einen Bastelkeller eingerichtet. Biegt ihr Leben also langsam in die Zielgerade ein? Nicht, wenn es nach Maria Vollmer geht. Sie will auch weiterhin mithelfen, den Planeten zu retten und nebenbei dafür sorgen, dass Ehemann Rainer sich beim Heimwerken nicht selbst verstümmelt. Was hilft in solch einer Krise: Feiern, damit das Leben bunt, fröhlich und ausgelassen bleibt. Vollblut-Komödiantin Maria Vollmer erzählt an diesem Abend unter dem Motto „Hinterm Höhepunkt geht´s weiter“ urkomisch, berührend und mitreißend vom Leben aus weiblicher Sicht. Sie beherrscht dabei den Stand-up-Comedy-Auftritt ebenso souverän wie die großen Pop-Balladen (Donnerstag, 19. Oktober).