Neue Reihe in Wachtberg Das Kulturzentrum Drehwerk in Adendorf erweitert sein Familienprogramm

Das Drehwerk 17/19 in Adendorf startet mit einem neuen Angebot ins Jahr 2024. „Einmal im Monat wird der Sonntag zum Familien-Kino-Tag“, kündigt das Wachtberger Kulturzentrum an. Erster Termin der Reihe „Family Sunday“ ist am Sonntag, 21. Januar. „Wir zeigen wechselnde Filme ohne Altersbeschränkung und Werbung“, so die Kino-Programmchefinnen. Der Film startet um 12 Uhr, alle Tickets kosten jeweils fünf Euro. Für Kinder gibt es außerdem eine Tüte Popcorn dazu.