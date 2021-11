Sankt-Martins-Planungen in Wachtberg : Das Ländchen rüstet sich für Laternenumzüge

Weitere Züge

Gimmersdorf: Der Zug stellt sich am Samstag, 6. November, um 17.15 Uhr auf dem Dorfplatz auf, los geht es um 17.30 Uhr, Feuerstelle: Neuenhofsweg.

Villip: Der Martinszug der Kita KinderW.E.L.T. startet am Mittwoch, 10. November, um 17.45 Uhr an der Kita an der Hauptstraße in Villip.

Pech: In Pech stellt sich der Zug unter der Regie des Ortsausschusses am Donnerstag, 11. November, um 17.30 Uhr an der Erzengelkirche, Am Langenacker, auf, Start ist um 18 Uhr. Feuerstelle: Alte Hecke

Fritzdorf: Hier startet der Zug am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz an der Kirche. Feuerstelle: am Sportplatz.

Arzdorf: Startpunkt ist am Freitag, 12. November, um 18 auf dem Vorplatz der Feuerwehr in Arzdorf. Feuerstelle: Remagener Weg.

Oberbachem: Der Verein für Brauchtumspflege und Ortsverschönerung lädt ein für Samstag 13. November, ab 17.30 Uhr. Aufstellung ist an der Kirche in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, Start um 18 Uhr. Feuerstelle und Weckenausgabe: an der Grube Laura. Alle Züge auch auf www.wachtberg.de.