Internetportale geben Tipps Das sind die Top-Sehenswürdigkeiten in Wachtberg

Auch die Internetseite familienausflug.info nennt keine Ziele in Wachtberg und schickt Familien stattdessen in die Nibelungenhalle am Drachenfels. Ein Besuch bei Drache Godart in Wachtberg ist landschaftlich vielleicht nicht ganz so reizvoll, weil er mitten im Berkumer Kreisverkehr am Einkaufszentrum steht. Ein Foto mit dem Eisendrachen im Hintergrund sollte bei einem Wachtberg-Besuch allerdings nicht fehlen.