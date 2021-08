Neuer Aufsichtsratsvorsitzender des VRS : Das Thema Mobilität ist Ingo Steiners Passion

Wachtberg Mit Greenpeace rettete er einst Wale, heute sitzt der Niederbachemer Ingo Steiner in vielen Gremien, Beiräten, dem Siegburger Kreistag und dem Wachtberger Rat. Nun wurde der Grünen-Politiker zum Aufsichtsratsvorsitzenden des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg gewählt.

Die 21 Kilometer (mit Spezialroute) vom Wohnort Niederbachem bis ins Siegburger Kreishaus schafft er in 55 Minuten. „Mich entspannt das“, sagt der Mann, der zudem in acht Verbänden und Beiräten mitarbeitet, in fünf Ausschüssen des Kreistags sowie drei Fachausschüssen und zwei Ortsausschüssen in Wachtberg. Stellt sich die Frage nach dem Zuviel an ehrenamtlichem Einsatz. Er wischt den Gedanken nicht ganz vom Tisch, zumal er den Anspruch an sich hat, möglichst alle Sitzungen zu besuchen. Die frühere Bürgermeisterin Renate Offergeld (SPD) habe sich mal scherzhaft bei ihm beschwert, er sei bei den meldepflichtigen Gremien derjenige mit der längsten Liste. „Die Belastung ist schon grenzwertig, aber ich bin Überzeugungstäter“, so Steiner.