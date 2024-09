Fehlende Parkplätze in Pech Dauerparker blockieren oft die Parkplätze vor den Geschäften an der Pecher Hauptstraße

Der Charme der Pecher Hauptstraße ist zugleich ihr größtes Problem. Historische Häuser aus einer Zeit, in der es keine Lkw und Busse gab, stehen hier dicht an dicht. Garagen für private Autos waren ebenfalls nicht vorgesehen, als der alte Kern des Wachtberger Ortsteils entstand. Parkplätze und Durchgangsverkehr sind daher immer wieder Themen in der Ortsvertretung in Pech, so auch am Montagabend.