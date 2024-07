Online-Umfrage für alle Wachtberger Den Klimawandel selbst mitgestalten

Zum Hintergrund: Klimaneutralität zu erreichen bedeutet nach Angaben der Klimaregion, ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen (etwa CO 2 ) und der Festlegung von Kohlenstoff in sogenannten Senken herzustellen – das Netto-Null-Ziel. Es darf demnach nur die Menge an Treibhausgas in die Atmosphäre freigesetzt werden, „wie durch Maßnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden kann, wie beispielsweise durch Kompensation“, so die Idee. Klimaschutz umfasse eine Vielzahl von Maßnahmen und Strategien, die ergriffen werden, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und auch zu vermeiden. „Dies beinhaltet etwa die Förderung erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz oder auch die Stärkung nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft“, teilen die Initiatoren mit.