Jugendhilfe in Wachtberg Der Schutz von Minderjährigen steht an erster Stelle

Doch viel dürfte sich da bis heute nicht geändert haben. So wohnen in Wachtberg etwa gleichbleibend viele Jugendliche: 2020 waren es 4728, 2021 dann 4722 und 2022 schließlich 4691. Die vom Jugendamt betreuten Fälle lagen in diesen Jahren bei 114, 118 und zuletzt 135. „Die Zahlen sind nach Corona leicht angestiegen, aber nicht so sehr, wie man es hätte befürchten können“, sagte Schlich. Fallzahlen seien alle Vorfälle, „in denen wir erzieherische Hilfe leisten“, so die Amtsleiterin. Da gehe es unter anderem auch um Unterbringung und Beratung. Die Fallzahlen könnten auch dadurch schwanken, wenn etwa eine betreute Familie mit fünf Kindern auf einmal umzieht. Einmal sei es um eine Familie mit sieben Kindern gegangen, wo in einem Jahr der Nachwuchs gleich dreimal in Obhut genommen werden musste. Das wirkt sich auf die Zahlen aus, und „das muss man beachten“, so Schlich.