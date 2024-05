Für die Gegend seltener Anbau Der Spargel aus Wachtberg ist lilafarben

Dick oder dünn?

Michèle Blatt und Lukas Schimmel vom Arzdorfer Bauernhof sind Fan vom grünen und lilafarbenem Spargel. „Den kann man ohne Schälen in der Pfanne braten oder in den Salat geben“, sagt Blatt. Garen im Backofen oder grillen sei ebenfalls möglich. So landet das Gemüse in diesen Wochen auch bei der Familie regelmäßig auf dem Tisch, gerade erst ganz klassisch mit Schinken und Sauce Hollandaise. Noch nicht gekocht, aber auf der Liste steht eine Spargelcremesuppe.

Doch welchen Spargel soll man nehmen, den dicken oder dünnen? Am Ende bleibt es natürlich jedem selbst überlassen. Wer die schlanken Sprossen bevorzugt, hat nach dem Schälen natürlich nicht mehr ganz so viel übrig, „aber ich habe mehr Spitzen“, sagt Schimmel. Und die gelten ja gemeinhin als das Beste am Spargel.