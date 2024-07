Engagement für Oberbachem Der Vater des Wachtberger Rheinhöhenfriedhofs

Auch in diesem Punkt setze er sich ein. Und weil er so engagiert war, wurden im Dorf die Stimmen lauter, dass Menke bei der Wahl Ende der 1960er Jahre kandidieren sollte. „Die CDU hatte ihren Kandidaten schon aufgestellt, der kam aus Niederbachem. Die Oberbachemer waren nicht gefragt worden. Das war ein bisschen leichtsinnig“, erinnert sich Menke, der nach der Wahl zwar Mitglied in der CDU-Fraktion wurde, allerdings an seiner Parteilosigkeit festhielt. Erst weit nach seiner aktiven Zeit trat er in die Union ein.