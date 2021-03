Schottergärten in Wachtberg : Der Vorgarten als Streitobjekt

In manchen Neubaugebieten reiht sich Schottergarten an Schottergarten, dekoriert mit einzelnen, vielfach nicht heimischen Gewächsen. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Artenvielfalt und Schotter-Zoff: Die Gemeinde Wachtberg und Naturschützer wünschen sich mehr Grün statt Grau.

Viele Menschen in Wachtberg haben sich in den vergangenen Jahren anstatt eines blühenden Vorgartens einen Schottergarten angelegt. Der Organisation Parents for Future und ihrer Wachtberger Ortsgruppe zufolge, werden der Natur auf diese Weise nicht nur wichtige Lebensgrundlagen entzogen, die Versiegelung verstoße auch gegen die geltende Landesbauordnung. Zudem würden die Schottergärten innerhalb der Nachbarschaft nach der Meinung der Organisation nur „mit innerem Groll und um des lieben Friedens Willen“ geduldet. Laut einer Pressemitteilung haben die Aktivisten dem Rat in einem Bürgerantrag die Diskussion zu einer „Satzung zur Gestaltung der Bodenbeschaffenheit der unbebauten Flächen“ vorgeschlagen.