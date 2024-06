Verspätung von bis zu vier Tagen Wachtberger ärgern sich über lange Zustellzeiten bei Paketen

In den vergangenen zwei Monaten haben zahlreiche Paketkunden der Deutschen Post (DHL Group) in Wachtberg das gleiche erlebt: Die DHL-Sendungsverfolgung im Netz verspricht am Morgen noch verheißungsvoll: „Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute“. Am Nachmittag blinkt dann bei erneuter Eingabe der Sendungsnummer plötzlich der Zusatz auf, dass das Paket heute leider doch nicht sein Ziel erreiche. Mögliche Gründe seien: „Abbruch der Zustelltour aufgrund von Krankheit, Unfall, Überschreitung der Arbeitszeit.“ Und DHL verspricht: „Wir versuchen es am nächsten Werktag.“