Kellertheater in Pech : Die Bühne im „Chateau“ wird wieder bespielt

50 Jahre Kleines Theater am Kurpark : Alles begann mit „Staatsaffären“ Am 18. September 1970 feierte das erste Stück des Kleinen Theater am neuen Standort am Godesberger Kurpark Premiere. Da hatte der frühere Intendant Walter Ullrich schon zwölf Jahre Erfahrung in einem Kellertheater gesammelt. Seit 2019 ist Frank Oppermann am Ruder.