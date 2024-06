Zwei Wettbewerbe für Wachtberger Fotofreunde Die Jagd nach den schönsten Bildern beginnt

Wer gerne unterwegs ist, soll also in den nächsten Monaten besondere Haustüren, Tore und Zugänge mit der Kamera einfangen und mit seinem Bild am Fotowettbewerb 2024 des Rhein-Sieg-Kreises teilnehmen. Der Titel lautet entsprechend „Tür und Tor im Rhein-Sieg-Kreis“.