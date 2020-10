Jecke Jahreszeit in Wachtberg : Die Karnevalisten sammeln Ideen

WACHTBERG-BERKUM Die kommende Session könnte mit digitalen Veranstaltungen stattfinden. Tanzauftritte können gefilmt und dann zu den Jecken nach Hause übertragen werden.

Dass keine Karnevalssitzungen oder großen Ordensfeste, kein Weiberfastnachtsprogramm, keine Partys und auch keine Karnevalsumzüge, die normalerweise teilweise viele Hunderte oder sogar Tausende Besucher anlocken würden, stattfinden, liegt auch in Wachtberg an der nicht kalkulierbaren Corona-Pandemie. „Aber damit man vielleicht mit anderen Veranstaltungsformaten trotzdem noch eine gewisse Außenwirkung zeigen kann, haben wir während eines ersten gemeinsamen Treffens Ideen gesammelt, um das karnevalistische Brauchtum auch in Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten“ erläuterte Jörg Engel von der Fritzdorfer KG Grün-Gelb. Die Vertreter der Vereinsführungen, die sich in der Berkumer Gaststätte „Zu den Linden“ versammelt hatten, wiesen hierbei darauf hin, das karnevalistische Brauchtum unbedingt aufrechterhalten zu wollen, die Vereine enger zusammenrücken zu lassen und den Zusammenhalt zu fördern.