15 Jahre Drehwerk 17/19 : Die Knorrs blicken auf die Geschichte ihres Kulturorts in Adendorf

Die Knorrs blicken auf die Geschichte ihres Kulturorts in Adendorf

Vor 15 Jahren als Kulturmacher gestartet: Ille und Rudi Knorr im Saal des Drehwerk in Adendorf. Foto: Petra Reuter

Adendorf Vor 15 Jahren sind Ille und Rudi Knorr mit dem Kulturort Drehwerk 17/19 ins kalte Wasser gesprungen. Seitdem haben in Adendorf Kino, Kabarett und Musik eine feste Bühne. Die Knorrs haben ihre Nachfolge bereits durch jüngere Familienmitglieder geregelt.

Kinoaffin seien sie durch ihre Agentur Knorrwerbung schon länger gewesen, erzählte Rudi Knorr. Diese Affinität, kombiniert mit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und der Ausbildung seiner Frau als Krankenschwester seien die Basis für das Drehwerk gewesen. Fachlich und faktisch haben sie alles, was heute hier stehe, selbst erarbeitet, aufgebaut und mit ihren Ideen gefüllt, sagte Rudi Knorr. Dazu gehöre, dass die Location in jedem Fall Genuss auf mehreren Ebenen bieten soll.

Platz für 45 Besucher im Kino

„Zu unseren Ideen gehörte unter anderem, dass nicht alles völlig umgekrempelt werden sollte“, sagt der 67-Jährige. Über Jahrhunderte war in der Werkstatt und im Ofen Ton geformt und gebrannt worden. An diese vergangenen Tage erinnern heute geschickt mit modernen und nachhaltigen Baumaterialien kombinierte Details wie Ziegelsteinwände oder der Teil des ehemaligen Schornsteins im Bistro. „Diese Wohlfühlatmosphäre war uns wichtig“, betont Knorr.

Größte Herausforderung ist die Pandemie

Auch wenn die Anfangsphase mit vielen Unwägbarkeiten verbunden war, war die bisher größte Herausforderung die Pandemie. Als Corona Deutschland erreichte, wussten Gastronomen, Kinobetreiber und Veranstalter nicht, wohin die Reise geht. Die Sorge des Familienbetriebs galt neben dem eigenen wirtschaftlichen Überleben ihrem Personal. Immerhin lief der Kulturbetrieb nach dem weitgehenden Wegfall der Kontaktbeschränkungen wieder gut an. Mit der Energiekrise im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine kam die nächste Herausforderung auf das Team zu. Zwar sei er heute dankbar, dass er rund 60 000 Euro in eine „gute Solaranlage“ investiert habe, sagt Knorr. Tagsüber speichert die Anlage Energie für den Betrieb in den Abendstunden.