Kunst aus einem Guss : Die Wachtberger Kulturwochen beginnen

„Jacky & The Two Strokes“ aus Wachtberg : Von der Sat.1-Bühne in die Obsthalle nach Züllighoven Mit großen und kleinen Bühnen kennt sich Sängerin Jaqueline Bloem aus. Die Wachtbergerin war 2014 bei DSDS dabei und sitzt aktuell für Sat.1 in der Jury von „All Together Now“. Am Sonntag gastiert sie mit ihrem Herzensprojekt „Jacky & The Two Strokes“ in der Heimat. Und zwar in einer Obsthalle.