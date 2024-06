Feuerwehr in Wachtberg „Die Wetterereignisse werden intensiver“

Durch die Erfahrungen mit den Unwetterereignissen 2010, 2013 und 2016 „haben wir sehr früh begonnen, die Ausrüstung zu erneuern – und sind damit noch nicht am Ende“, so der Sprecher. In Ausbildung und Übungsdienst hätten die Einsatzszenarien längst einen festen Platz. „In Wachtberg haben wir nicht viele zusammenhängende Waldflächen.“ Dennoch sei ein neuer Schwerpunkt in der Ausbildung die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden.