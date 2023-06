Experte Bernd Düsterdiek im Gespräch: „Die Windenergieplanung für Wachtberg stellt sich schwierig dar“

Düsterdiek: Politisches Ziel bleibt es, für die Windenergie an Land ein Ausbauziel in Höhe von 115 Gigawatt im Jahr 2030 und 157 Gigawatt im Jahr 2035 zu erreichen. Von diesen Ausbauzielen sind wir bislang noch weit entfernt. Im Jahr 2022 lag die Ausbaurate bundesweit gerade einmal bei 58 Gigawatt. Trotz aller Beschleunigungsbemühungen bezweifle ich daher, dass die Zielmarken in der kurzen Zeit tatsächlich erreicht werden können. Im Jahr 2022 wurden lediglich 551 Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamtleistung von 2.405 Megawatt in Betrieb genommen.