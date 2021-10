Einbruch wohl mit Insiderwissen : Diebe klauen Bargeld aus Tresor im Wachtberger Rathaus

Wachtberg In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in den Keller des Wachtberger Rathauses eingebrochen. Es wurde Bargeld geklaut und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Eine unschöne Entdeckung am frühen Morgen gab es im Wachtberger Rathaus. Wie Bürgermeister Jörg Schmidt am Donnerstag mitteilte, sei in das Gebäude an der Rathausstraße in Berkum eingebrochen worden.