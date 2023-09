Oldie-Trecker-Show und viele Feste Diese Freizeittipps gibt es für die Herbstferien in Wachtberg

Auch ein paar Kulturveranstaltungen stehen in den Herbstferien auf dem Programm. Am Dienstag, 10. Oktober, um 20 Uhr gibt es ein Jazzkonzert mit WaJazzO im Köllenhof in Ließem mit anschließender Jam-Session. Der Eintritt ist frei. Und am Sonntag, 15. Oktober, wird dort um 17 Uhr das Duo PicAhr sein Konzert „Sunday Promenade“ zum Besten geben. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Monika Recker-Johnson, Violoncello, und Ilse Kösling, Piano, laden zu einem musikalischen Spaziergang in die Welt der 1920er.Jahre ein. Die beiden Musikerinnen nehmen ihr Publikum mit in die pulsierenden Metropolen Europas und der USA, in denen sich die Tonsprache an der Schwelle zur Moderne rasant weiterentwickelte.