Kostenlose Abfallentsorgung in Wachtberg Diese Kleinteile dürfen auf den Elektroschrott

Bei dem Mobil sieht das ein wenig anders aus, da darf man die Sachen nur einmal im Quartal unentgeltlich abgeben. Wie es der Name schon sagt, muss man sich hier auf Kleinteile beschränken. Dabei handelt es sich um Geräte, deren Kantenlänge kleiner als 70 Zentimeter ist. So sammeln sich an dem Mobil Föhne, Toaster, Plattenspieler, Staubsauger, alte DVD-Spieler und vieles mehr.