Musik und Treffen Diese Veranstaltungen sind im November in Wachtberg geplant

■ Martinsmarkt in Adendorf: Nach drei Jahren Pause geht es wieder los, was die Veranstalter ganz besonders freut. Peter Hansen vom Verein Adendorfer Gewerbetreibende verspricht mit vielen, teils neuen Höhepunkten „ein ganz besonderes Erlebnis“, wie er sagt. Der Markt findet von Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. November, auf dem Dorfplatz, Töpferstraße, statt. Donnerstag geht es um 15, Freitag um 16 Uhr los. Samstag um 12, Sonntag um 13 Uhr. Ende ist immer um 22 Uhr. Die Künstler des Ateliers 18/80 an der Töpferstraße 80 stehen am Freitag (16 bis 20 Uhr), Samstag (14 bis 20 Uhr) und Sonntag (14 bis 18 Uhr) den Besuchern zur Verfügung. Am Samstag können Interessenten von 15 bis 17 Uhr unter Anleitung mit Gelplatten, Schablonen und anderen Gegenständen drucken.