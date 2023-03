Sicherheit Diese zwei Polizisten sind jetzt in Wachtberg unterwegs

Die Bezeichnung „Schutzmann an der Ecke“ oder Dorfsheriff sind im Volksmund fest etablierte Begriffe, mit denen viele Bürger etwas anfangen können. Aus Sicht der Polizei wird der Dorfsheriff, der für einen bestimmten Ort oder Stadtbezirk zuständig ist, sogar überaus geschätzt, weil er sein Ohr schon von seiner Aufgabenbeschreibung her ganz nah an den Bürgern haben soll und damit vor allem ihr subjektives Sicherheitsgefühl erhöht. Die Polizei spricht fachlich allerdings lieber von Bezirksdienstbeamten.