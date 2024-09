Wachtberg will was für Senioren tun Darf es eine Disco Ü 55 sein?

Es ist kein Geheimnis: Auch Wachtberg erlebt, wie viele Gemeinden, einen demografischen Wandel. Dies bedeutet, dass der Anteil der älteren Bevölkerung steigt. „Etwa die Hälfte der Wachtberger Einwohner ist älter als 55 Jahre“, teilt die Gemeinde mit. Grund genug, nun im Programm „Älter werden in Wachtberg“ voranzuschreiten. Nach der Sozialraumkonferenz vor einigen Wochen in der Hans-Dietrich-Genscher Schule werden jetzt neue Weichen gestellt, um Senioren mehr Service zu bieten. Darüber beraten auch die Politiker im Ausschuss für Generationen, Sport, Soziales und Kultur am Mittwoch, 11. September, ab 18 Uhr in der Schule am Stumpebergweg.