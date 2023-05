Tempo 70 auf Wachtberger Schnellstraßen Welche Möglichkeiten gibt es für die Gemeinde?

Was ist rechtlich überhaupt möglich bei der Festlegung eines inner- beziehungsweise außerörtlichen Tempolimits? „Bei der Frage werden wir auf den Begriff der Gefahrenlage kommen“, erklärte Paßgang. Warum er überhaupt dem Ausschuss vortrug, erklärte er so: „Die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind verkehrsrechliche Maßmaßnahmen auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung, für die die Straßenverkehrsbehörde zuständig ist.“ Und die habe nun im Fall von Wachtberg in Gestalt des Straßenverkehrsamtes eben ihren Sitz in Siegburg. Dabei seien diese Aufgaben staatliche Pflichtaufgaben. „Das bedeutet ganz grundsätzlich, dass das Straßenverkehrsamt bei diesen Entscheidungen immer den Hut auf hat.“