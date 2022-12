Teile von Gimmersdorf ohne Strom : Dorfsaal in Wachtberg-Gimmersdorf unter Wasser

In Wachtberg-Gimmersdorf kam es zu einem Wasserschaden. Der Keller des Dorfsaals stand unter Wasser. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Der Keller des Dorfsaals in Wachtberg-Gimmersdorf stand am Montag unter Wasser. Um den Schaden zu beheben, musste die Feuerwehr den Strom in Teilen des Ortes ausschalten.



Im Keller des Dorfsaals von Wachtberg-Gimmersdorf kam es am Montagmittag zu einem Wasserschaden. Der Keller stand bis zur Hälfte unter Wasser. Wie Michael Ruck, Sprecher der Wachtberger Feuerwehr, mitteilte, mussten die Einsatzkräfte das Wasser aus dem Keller abpumpen. Dies wird noch bis zum Nachmittag andauern.

Um die Einsatzkräfte während des Einsatzes nicht zu gefährden, musste die Feuerwehr den Strom in Teilen von Gimmersdorf abschalten. Sicherungskästen im Keller waren ebenfalls vollgelaufen, nur durch die Abschaltung des Stroms konnten die Feuerwehrleute den wassergefluteten Keller sicher betreten.

