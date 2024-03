Petra und Wolfgang Vieten aus Burg Odenhausen Ehepaar aus Wachtberg spielte schon bei „Dallas“ mit

Eine feste Rolle in der Lindenstraße, Moderationen und Modelshootings: Petra Vieten führt ein abwechslungsreiches Leben. Zusammen mit ihrem Mann Wolfgang bietet sie bereits seit 38 Jahren Amerika- und seit 30 Jahren Sportreisen mit Promifaktor an. Die Vietens sind die Pioniere auf diesem Feld und haben unzählige Kontakten in die internationale Sportbranche. Außerdem sind sie Burgherren in Berkum, die Wahlheimat der Düsseldorfer.