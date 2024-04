Erinnerungskultur findet keine Helfer Ehepaar fällt die Pflege des Gefallenen-Denkmals immer schwerer

Die Pflege von Gefallenen-Denkmälern, von denen es auch in Wachtberg so gut wie in jedem Ort eines gibt, ist Sache der Gemeinde. Mittlerweile ist das auch gut so. Denn alt eingesessene Bürger sagen: Das ehrenamtliche Engagement beim Wachhalten der Erinnerung an die Kriegstoten, was in früheren Zeiten so etwas wie Ehrensache im Dorf war, hat knapp 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges vielerorts spürbar nachgelassen.