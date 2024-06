Ehrenamt in Wachtberg Die großen Kapellenbauer von Klein-Villip

Wie das häufig so ist, sind engagierte Menschen auch woanders aktiv. So war Maria Böhm über mehrere Wahlperioden sachkundige Bürgerin im Gemeinderat und langjährige Wahlvorständin bei allen Wahlen in der Gemeinde. Seit 2015 hat sie sich zudem fünf Jahre aktiv in der Schulhilfe für syrische Flüchtlingskinder in Wachtberg eingesetzt.