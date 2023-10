Tod mit 94 Jahren Trauer um den Ehrenbürgermeister und Tischlermeister Peter Schmitz

Wer ihn in seinem eigenen Betrieb an der Schmiedgasse besuchte, konnte viel über die Treppenbautradition und das Schreinerhandwerk in Fritzdorf erfahren. Die Tischlerei Peter Schmitz & Sohn ist seit 1958 im Ort ansässig. Lange stand der Seniorchef noch selbst an der Hobelbank. Er war außerdem Obermeister und Ehrenobermeister der Tischlerinnung Bonn/Rhein-Sieg war. Zu den ältesten Kunden der Tischlerei zählte übrigens die Bonner Firma Orgelbau Klais, wo Peter Schmitz selbst ab 1944 einen Teil seiner Ausbildung gemacht hatte.