Tradition in Gimmersdorf Ein Dorf in Wachtberg sucht den Kartoffelkönig

Wenn man in der Nähe des Bolzplatzes in Gimmersdorf am 23. September viele Kinder und Jugendliche in der Erde eines benachbarten Ackers wühlen sieht, werden beim traditionellen Kartoffelfest die größte und die kleinste Kartoffel gesucht. Wer genau vor mehr als einem Vierteljahrhundert die Idee zu diesem Kinder- und Jugendwettbewerb hatte, sei nicht mehr so ganz klar auszumachen, erklärt Thomas Kühlwetter, der zweite im federführenden Organisationsteam.