Hans-Peter Glimpf ist gestorben Ein Leben für die Heilandkirche

Wesentliche Impulse erhielt der in Wuppertal geborene und in Kall aufgewachsene Kirchenmusiker, der zunächst ein Semester Elektrotechnik studiert hatte, an der Kölner Musikhochschule unter anderem von Peter Neumann, in Meisterkursen bei Helmut Rilling und Sir Eliot Gardiner. Zahlreiche Konzerte als Organist und Ensembleleiter führten ihn über Jahre in die Basilika von Kloster Steinfeld und immer wieder nach Schwarzrheindorf in die Doppelkirche.