Mit dem Shuttle zum Jahrmarkt : Ein Wochenende für die Werthhovener und Villiper Jugend

Wachtberg Jahrmarktstag im Werthhovener Jugendtreff: ein Spaß für 30 Teilnehmer aus Villip und Werthhoven.

Erstmals haben die beiden Jugendtreffs Villip und Werthhoven für eine gemeinsame Wochenendaktion kooperiert. Unter dem Thema „Jahrmarkt“ hatten die Treffs Kinder und Jugendliche jetzt eingeladen, an beiden Standorten Popcornduft zu schnuppern und sich in klassischen Jahrmarktdisziplinen zu üben. Ein neunsitziger Shuttlebus fuhr den Nachwuchs von A nach B.

In der Flächengemeinde Wachtberg müssen für ortsübergreifende Jugendarbeit größere Strecken überwunden werden. Wenn auch der Nahverkehr in Wachtberg durch die Mobilitätsförderungen und der zeitgleichen Abschaffung des Schülerspezialverkehrs eine überwiegend günstige Taktung aufweist, können einige Kinder kaum anders als mit der Hilfe des Elterntaxis von einem Dorf zum anderen gelangen. Um ein Kennenlernen der Jugendangebote in den Nachbarorten dennoch zu ermöglichen, organisierten die in Villip und Werthhoven eingesetzten Jugendfachkräfte zusammen mit den Trägervereinen, dem Bürgerverein Werthhoven und dem Verein der Förderer des Villiper Jugendhauses, das gemeinsame Event mit einem Shuttlebus.