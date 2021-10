Auszeichnung für Helga Frohberg : Eine Ehrenvorsitzende für die Wachtberger FDP

Helga Frohberg bei der Verleihung des FDP-Bürgerpreises 2015 an Kurt Zimmermann (M.) und Gottfried Nagel vom Ökumenischen Arbeitskreis. Foto: Ronald Friese

Wachtberg Im vergangenen Jahr hat Helga Frohberg zur Kommunalwahl bei der Wachtberger FDP freiwillig Platz gemacht für die nächste Generation. Für ihren Einsatz auf vielfältigen Positionen danken ihr die Liberalen im Ländchen nun mit dem Ehrenvorsitz.

Das Wort Urgestein wird gern schnell genutzt, im Fall von Helga Frohberg und ihrer Partei aber passt es. „Sie hat eigentlich alle Funktionen und Mandate innegehabt, die ein Ortsverband und die Kommunalpolitik zu bieten haben: So war sie Mitglied im Vorstand, Vorsitzende des Ortsverbandes, Ratsmitglied und abschließend Fraktionsvorsitzende der FDP im Gemeinderat“, schreibt der Sprecher des liberalen Ortsverbandes in Wachtberg, Jürgen Meinberg, in einer Pressemitteilung.

Um der nächsten Generation Platz zu machen, aber wohl auch, weil sie sich räumlich verändern wollte, hatte sich Frohberg im vergangenen Jahr anlässlich der Kommunalwahlen aus der Wachtberger Politik zurückgezogen. Ein großer Schritt, den ihre Partei jetzt auf dem Parteitag im Hotel Görres in Villip würdigte. Eigentlich hätte dieser schon im März in Präsenz stattfinden sollen, Corona verhinderte das.

Ortsverband musste der Ernennung zustimmen

Der Vorstand um Alexander Gilles hatte bereits im Vorfeld beschlossen, Frohberg zur ersten Ehrenvorsitzenden des Ortsverbandes zu ernennen. „Diesen Vorschlag muss aber der Ortsverband der FDP beschließen“, so Meinberg. Einstimmig folgten die Mitglieder der Idee. „Leider konnte die Urkunde nicht zeitgleich überreicht werden, da Frau Frohberg im Mai dieses Jahres nach Baden-Württemberg gezogen ist“, teilte der Pressesprecher mit. Ehrenmitglied ist zudem seit vielen Jahren der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (1927 bis 2016), der in Pech lebte.

Ebenfalls um Wachtberg verdient gemacht hat sich nach Einschätzung seiner Partei Rudolf Neidert. In einer Laudatio wies Gilles auf Neiderts wichtigste Stationen in dessen 50-jähriger Mitgliedschaft in der FDP hin. Neidert, der durch seine wissenschaftliche Tätigkeit in Ministerien auch vielfacher Berater der Bundestagsfraktion gewesen sei, zog mit seiner Frau 1975 nach Wachtberg und begann sich im Ortsverband der Liberalen zu engagieren. „So war er als Sachkundiger Bürger Mitglied der Ortsvertretungen Oberbachen und Ließem und brachte sich mit weiteren Aktivitäten in den Ortsverband ein“, schrieb Meinberg.