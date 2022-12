Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum : Unbekannte verteilen Einkaufswagen auf Parkplatz

EInkaufswagen stehen verteilt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Berkum. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Berkum Auf Parkplätzen von Einkaufszentren stehen normalerweise Autos. Und an Sonntagen sind sie eigentlich leer. Anders sah es am Mittag in Wachtberg-Berkum aus.



Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ungewöhnliche Weise den Parkplatz des Lidl-Marktes am Berkumer Einkaufszentrum verwüstet: Dutzende von Einkaufswagen hatten sie aus den dafür vorgesehenen Einhausungen herausgeholt und über den ganzen Parkplatz verteilt.

In den sozialen Netzwerken wurde das Ganze am Sonntag diskutiert. Die Leitstelle der Polizei hatte auf GA-Nachfrage jedoch keine Erkenntnisse zu dem dem Vorfall.

Wie ein Anwohner dem GA berichtete, diene das Einkaufszentrum Jugendlichen schon seit längerer Zeit als Treffpunkt. Vor allem nachts soll es immer wieder zu Trinkgelagen und Vandalismus kommen, inklusive nächtlicher Ruhestörungen. „Während der kalten Jahreszeit ist es jetzt hier etwas ruhiger geworden“, meinte der Anlieger. Wie der General-Anzeiger bereits im August berichtet hatte, dient der Parkplatz auch Auto-Tunern als Treffpunkt. Wer für das Verteilen der Einkaufswagen verantwortlich ist, ist allerdings völlig unklar.

(ga)