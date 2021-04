Einsatzstatistik der Wachtberger Feuerwehr : Von der Service-Hotline bis zum Schlangenbändiger

Wachtberg Der scheidende Wachtberger Feuerwehr-Chef Markus Zettelmeyer wünscht sich bei kleineren Vorfällen wieder mehr Nachbarschaftshilfe. 2020 rückten seine Leute insgesamt 174 Mal aus. Dabei nimmt die Zahl der Vegetationsbrände zu.

Von 13 Fehlalarmen war keiner böswillig motiviert

Welche Einsätze er genau meinte, ließ er offen; sie verbargen sich hinter „Sonstigem“. Auf jeden Fall nicht die mit Menschen in Notlagen (2019: 17/2020: 27), Verkehrsunfälle (12/17) oder Öleinsätze (14/18). Als kurios dürfte ihm ein Einsatz in Pech in Erinnerung bleiben. Als die Freiwillige Feuerwehr an dem Wohnhaus ankam, schlängelte sich über ein Fenster eine Schlange. Nach der Sicherung entließen die Wehrleute das Tier in die Freiheit.